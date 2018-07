Noch einmal den Segen Gottes empfangen

Anzeige

Wertheim.Es war vor 60 Jahren am 23. März 1958 als in der Wertheimer Stiftskirche 36 Mädchen und 50 Jungen persönlich ihre Taufe bestätigten, damit bewusst „Ja“ zum christlichen Glauben sagten und zumindest ins kirchliche Erwachsenenalter eintraten. Sie wurden vom damaligen Dekan Hellmuth Bartholomä und von Pfarrer Fuhr konfirmiert. Am Sonntag trafen sich nun 13 Frauen und Männer an gleicher Stelle wieder, um dieses in ihrem Leben so wichtigen Ereignisses zu gedenken und in einem Gottesdienst mit Dekan Hayo Büsing die diamantene Konfirmation zu feiern.

Adressen fehlten

Im Vorfeld habe man 31 der seinerzeitigen Konfirmanden anschreiben können, sagte Herbert Alexander Gebhardt, der mit Rita Strobl das Treffen organisiert hat. Ein Brief sei als unzustellbar zurückgekommen, mindestens zwei der damaligen Kameraden seien bereits verstorben. Von den meisten des „58er-Konfirmationsjahrganges“ hätten aber schlicht die Adressen gefehlt, waren unter ihnen doch auch viele Schüler, die zu jener Zeit im Melanchthonstift wohnten.

Umso mehr freuten sich die, die sich nun an dem strahlenden Sommersonntag zunächst im Stiftshof zusammenfanden, wo sie von Dekan Büsing begrüßt und auf den folgenden Festgottesdienst vorbereitet wurden. In dem sprach man gemeinsam das Glaubensbekenntnis, gedachte der Verstorbenen und empfing noch einmal den Segen Gottes.