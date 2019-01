Notwendige Erfahrung und Qualifikation

waldenhausen.Von einer Wahlkampfveranstaltung des OB-Kandidaten Wolfgang Stein ging uns folgender Bericht zu: Kompetent, bewährt, vernetzt. So können es die Wertheimer Bürgerinnen und Bürger nicht nur auf den Wahlplakaten des OB-Kandidaten Wolfgang Stein lesen, so können sie ihn auch bei seinen Wahlveranstaltungen erleben. Wie am Sonntag beim Bürgergespräch in Waldenhausen. Der Gemeinschaftsraum der Feuerwehr war gut besetzt, als Wolfgang Stein sich seinen Zuhörern als OB-Kandidat vorstellte, um mit ihnen über wichtige Fragen der Kommunalpolitik, die auch Waldenhausen betreffen, zu diskutieren.

Wolfgang Stein machte in seinem Statement den Zuhörern zunächst einmal deutlich, warum er sich für das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Wertheim bewerbe. Dafür nannte er drei Punkte. Erstens schätze er die offene Debattenkultur im Gemeinderat. Viele Beschlüsse, die umfassend beraten und diskutiert wurden, seien letztlich einstimmig gefasst worden. Darunter auch der Haushalt 2019 ohne Gegenantrag. Zweitens sei er sehr froh darüber, dass die Stadtverwaltung sehr gut aufgestellt sei und die Beschlüsse des Gemeinderates professionell umsetze. Drittens bringe er durch seine langjährige Tätigkeit als Erster Beigeordneter und Bürgermeister die notwendige Erfahrung und Qualifikationen mit, um eine Stadt wie Wertheim wirtschaftlich, kulturell und sozial weiter voranbringen zu können. Er freue sich darüber, dass Wertheim sich gut entwickle. Die Ansiedlung der Hochschule der Polizei auf dem Reinhardshof sei ebenso gelungen wie die Schaffung einer Außenstelle des Regierungspräsidiums Stuttgart im ehemaligen Eichamt in Bestenheid oder die Eröffnung der SRH-Hochschule – The Mobile University, die auch für die Wertheimer Industrie und Wirtschaft attraktiv sei. Dies zumal Wertheim als Wirtschaftsstandort in den letzten Jahren noch einmal zugelegt habe. Er freue sich für Waldenhausen, dass die Renovierung der Mehrzweckhalle bald abgeschlossen werden könne. Wer Wolfgang Stein aufmerksam zuhörte, der konnte spüren, dass für ihn Kommunalpolitik keine Parteipolitik ist, sondern in erster Linie Sachpolitik mit dem Blick für das Ganze. Sein Ziel als Oberbürgermeister wird es sein, gemeinsam mit dem Gemeinderat und den Bürgerinnen und Bürgern die Themen anzugehen, die für die Weiterentwicklung der Stadt in den nächsten Jahren von zentraler Bedeutung sind. Auch in der sich anschließenden Diskussion zeigte sich Wolfgang Stein ausgesprochen sachkundig und verstand es, auch kritische Fragen differenziert und kenntnisreich zu beantworten. Unter anderem die Frage nach den Konzerten auf der Burg oder nach der Überplanung des Bahnhofsgeländes. „Er kennt sich aus und weiß wovon er redet“ so eine Bürgerin in der Tischrunde im Anschluss an die gut besuchte Veranstaltung.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.01.2019