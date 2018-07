Nur eine Spur hat sich bewährt

Anzeige

Wertheim.Die neue, einspurige Verkehrsführung auf der L 508 bergauf Richtung Wartberg hat sich aus Sicht der Stadtverwaltung und der Polizei bewährt. Sie soll dauerhaft fortgeführt werden. An die Stelle der provisorisch montierten Leitschwellen soll eine neue Fahrbahnmarkierung treten. Über dieses Ergebnis einer Runde mit Verkehrsfachleuten und Vertretern der Bürgerschaft informierte Bürgermeister Wolfgang Stein am Montagabend im Gemeinderat. „Für die Sicherheit wollen wir den geringen Zeitverlust in Kauf nehmen“, sagte er.

Doch nicht jeder im Gremium ist von der Idee begeistert, das Provisorium in eine dauerhafte Einrichtung zu überführen. „Ich bin schockiert. Man hat die Straße seinerzeit so gebaut, da man davon ausging, dass der Verkehr zunehmen wird. Bei nur einer Spur müssen wir eben lange Staus in Kauf nehmen“, postulierte Richard Diehm (Grüne). Er sprach sich dafür aus, als Alternative Tempo 50 einzuführen.

Als Einzelmeinung in der Fraktion bezeichnete Birgit Väth Diehms Ausführungen: „Wir sind alle der Meinung, dass wir mehr Sicherheit brauchen. Wenn es nicht mehr die Möglichkeit gibt, rechts zu überholen, ist das Gefahrenpotenzial weg.“ Brigitte Kohout (SPD) regte an, Ausweichstellen einzuplanen, an denen Traktoren überholt werden könnten.