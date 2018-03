Nur wenig Ertrag bei Obsternte

Anzeige

Diese Bilanz war den Berichten der Vorstandschaft des Vereins für Obstbau, Garten und Landschaft Urphar bei der Hauptversammlung des Vereins am Sonntag im Feuerwehrhaus zu entnehmen.

Regelmäßige Schulungen

Der Verein ist auf die Pflege der Obstanlagen mit Kirschen, Zwetschgen, aber vor allem mit Äpfeln ausgerichtet ist. Er führt in den Anlagen die notwendigen Pflanzenschutzmaßnahmen durch und erledigt für die Mitglieder die Mulcharbeiten. Bei den Pflegemaßnahmen werden Vorgaben des integrierten und kontrollierten Pflanzenschutzes beachtet. Die Mitglieder des Vorstands nehmen dazu an den regelmäßig vom Arbeitskreis für Erwerbsobstbau im Main-Tauber-Kreis organisierten Schulungen vom Landratsamt Ludwigsburg teil.

Der Verein kümmert sich in Urphar auch um die Entsorgung von Schnittreisig. Dazu hat der Verein vor zwei Jahren einen Häcksler angeschafft, mit dem an insgesamt vier Häckselterminen das Schnittreisig von Hausgärten aber auch Baumschnitt von Obstbäumen an einem zentralen Häckselplatz und bei Bedarf auch auf den Grundstücken gehäckselt wurde. Der Häcksler war im Jahr 2017 an über 50 Stunden in Betrieb.

Weiter schnitten die Vereinsmitglieder Obstbäume der Gemeinde Urphar. Für die Urpharer Bürger wurde im Frühjahr zur Pflanzzeit eine gemeinsame Bestellaktion für Sommerblumen und Gemüsepflanzen durchgeführt. Dabei wurden an etwa 50 Besteller mehr als 550 Pflanzen ausgegeben.

Mit den Vereinen aus Königheim und Gissigheim wurde ein gemeinsamer Eintagesausflug durgeführt. Die Route führte durch den Odenwald an das Felsenmeer. Danach erfolgte eine Führung durch den Hermannsgarten in Weinheim und zur Abrundung des Tages eine Führung durch den Obstbaumlehrgarten in Neidenstein im Kraichgau.

In seinem Kassenbericht berichtete Richard Mattern über einen positiven Kassenstand. Durch die Rechnungsprüfer wurde die ordnungsgemäße Kassenführung bestätigt. Der Vorstand wurde durch die Versammlung einstimmig Entlastung erteilt.

Im Anschluss erfolgte die Neuwahl des Vorstandes. Unter der Leitung des Ortsvorstehers Martin Gillig wurden Rosel von Alt als Vorsitzende, Helmut Scheurich als stellvertretenden Vorsitzenden, Werner Spielmann als Schriftführer und Richard Matten als Kassier in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer wurden Sybille Traub-Flegler, Silvia Beuschlein und Markus Dosch ebenfalls wiedergewählt. Als weiterer Beisitzer wurde Gerhard Horn neu in den Vorstand des Vereins für Obstbau, Garten und Landschaft Urphar berufen.

„Goldenen Apfel“ verliehen

Aus dem bisherigen Vorstandsgremium ausgeschieden ist Horst Betzel. Er war seit 1992, also 26 Jahre, ununterbrochen als Beisitzer für den Verein mit Rat und Tat aktiv. Für dieses Engagement wurde er durch den Kreisvorsitzenden Rolf Freidhof vom Kreisverband Main-Tauber mit dem „Goldenen Apfel“ des Landesverbandes für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg ausgezeichnet. Für dieses Jahr plane man auch einen Ausflug. Aus der Versammlung wurde eine Fahrt zur Landesgartenschau in Lahr angeregt. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung referierte Michael Meier über Wildkräuter im Hausgarten. obv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.03.2018