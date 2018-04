„Nussschüsselblues“ und feiner Humor

Anzeige

Neues Live-Programm

„Nussschüsselblues“, „Die schönste Frau der Welt“, „Tofuwurst“ – schon die Titel machen Appetit auf das neue Live-Programm der Feisten, versprechen die Verantwortlichen in ihrer Ankündigung.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Buchheim, Telefon 0 93 42 / 13 20, im Blumengeschäft „Kreative Welt“ in Bestenheid, Telefon 01 71 / 6 60 90 15, oder per E-Mail an tickets@convenartis.de. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.04.2018