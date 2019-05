OB bietet Sprechstunde an

Wertheim.Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez startet mit dem Angebot von Bürgersprechstunden. Die ersten Termine finden Mitte Mai statt, die Gesprächsmöglichkeit soll ein wiederkehrendes Angebot sein. Die erste Sprechstunde, bei der Bürger ihre Anliegen dem OB im persönlichen Gespräch vortragen können, findet am Mittwoch, 15. Mai, von 17 bis 20 Uhr im OB-Dienstzimmer im Rathaus statt. Wer diese Möglichkeit nutzen will, setzt sich wegen der Terminvereinbarung mit dem OB-Büro, Manuela Erbacher, Telefon 09342/301-101, in Verbindung.

Die zweite Sprechstunde wird am Samstag, 18. Mai, von 9 bis 12 Uhr im Bürger-Service-Zentrum des Rathauses angeboten. Dazu ist keine Anmeldung notwendig. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.05.2019