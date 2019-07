OB stellt kommunalpolitsche Agenda vor

Der neue Gemeinderat traf sich am Montag zu seiner konstituierenden Sitzung. OB Markus Herrera Torrez stellte bei dieser Gelegenheit die kommunalpolitische Agenda für die nächsten Jahre vor.

Wertheim. Ein ungewohnter Anblick: Mit dem Ergebnis der Gemeinderatswahl vom 26. Mai ändert sich auch die Sitzordnung des Gremiums. Da wegen der Verluste für die CDU (vom OB aus betrachtet) auf der rechten Seite mehr Platz ist, sitzen hier künftig neben den sechs CDU-Leuten die Mandatsträger der Freien Bürger.

Die Räte der Grünen bleiben am Kopfende. Auf der linken Seite nehmen neben den fünf SPD-Stadträten die drei Vertreter der neuen Bürgerliste Platz. Hinzu kommt der FDP-Mann Frank Schumann.

Vor der Verpflichtung der Mandatsträger skizzierte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez bei der ersten Sitzung des Gremiums am Montag die wichtigsten kommunalpolitischen Themen zusammen, die „aus Sicht der Verwaltung im Mittelpunkt der nächsten fünf Jahre stehen werden.“

Entwicklungskonzept 2035

Herrera Torrez ging zunächst auf die Rahmendbedingungen ein: Die sich abkühlende Wirtschaftslage wirke sich nicht nur auf viele Unternehmen aus, sondern sei auch auch der staatlichen Ebene spürbar: rückläufige Steuereinnahmen und -prognosen. Neben der andauernden „Tiefstzinsphase“ gebe es Wohnungsnot in den Ballungszentren, die sich auf auf kleiner Kommen auswirke. Gleichzeitig verändere sich das Ökosystem „mit größere Dürren und Hitze sowie extremeren Wetterlagen und andere umweltliche Einflüsse, die die Bevölkerung aufrütteln und Protestwellen hervorrufen.“

In Wertheim gebe es einen „Sanierungsstau, der abgearbeitet werden muss“ sowie gleichzeitig erfreulicherweise steigende Kinderzahlen und einen „starken Wunsch nach Beteiligung“.

Konkret will der OB ein „integriertes Entwicklungskonzept 2035 auf die Agenda setzen“, in das man die Bürgerbeteiligung und die demografgische Entwicklung uns neue sowie stärkere Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche“ einzubeziehen werde.

Für die nächsten fünf Jahren stehe auch die „weitere Schaffung von Wohnraum durch Nachverdichtung und konzentrierte Ausweisung neuer Wohngebiete“ auf der Agenda. Es stehe die Frage im Raum, ob die Stadt bereit sei, Konzepte zu realisieren, die nicht mehr zwingend an den Günstigsten oder Meistbietenden vergeben werden, also im Bereich der Wohnbebauung „nicht nur den Weg der Wirtschaftlichkeit oder Gewinnorientierung“ zu gehen.

Unter dem Punkt „Sanierungsstau“ führte der OB die Projekte Otfried-Preußler-Schule mit Mensa, den Neubau der Halle am Bonhoeffer-Gymnasiums, den Neubau einer Schwimmhalle, die Straßensanierungen nach einem Prioritätenplan mit Gesamtkonzept, die Sanierung der Gemeinschaftsschule und die weitere Ausweisung von Sanierungsgebieten an. Die Stadt müsse weiter investieren. Es gehe um den bedarfsgerechten Ausbau der Kinderbetreuung wie zum Beispiel in Kembach. Außerdem steh das Kirchen- und Familienzentrum auf dem Wartberg auf dem Plan. „Die Stärkung und den Ausbau unseres Radwegenetzes“ müsse angegegangen werden. Weitre Themen seien der Erhalt und die Sicherung der Polizeihochschule sowie der Punkt „Einkaufen in Wertheim-Ost“.

Nachhaltige Stadt

Um die Wirtschaftskraft Wertheims zu stärken müsse man sich um die Entwicklung der Gewerbegebiet auf dem Reinhardshof und dem Almosenberg Gedanken machen. Zudem stehe die Überprüfung weitere Potenziale im Industriegebiet Bestenheid an.

Herrera Torrez möchte „Wertheim auf den Weg zu einer nachhaltigen Stadt“ bringen, die sich zu einer „Kommune für biologische Vielfalt“ entwickelt. „Ein gutes Konfliktmanagement zwischen den Interessen der städtebaulichen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie dem Umweltschutz“ müsse sichergestellt werden. Unter dem Punkt „Wertheim. Stadt der Veränderung“ führe der OB die „raumgreifenden Entwicklungen“ des alten Krankenhausareal, den Bahnhof, das langfristig ausgerichtete Schulkonzept für den Bildungsstandort, den Erhalt der Versorgungsqualität sowie die Verkehrskonzeption auf.

Zudem stehe die Digitalisierung der Stadtverwaltung und der Arbeit des Gemeinderats an. Es seien Investitionen in die Verwaltung notwendig. Die demografische Situation in der Verwaltung erfordere Maßnahmen, um Know-how-Verlust zu vermeiden. „Bonusaufgaben“ seien die Stärkung des ÖPNV, die Aktivierung der Altstadt und der Uferpromenaden unter dem Motto „Wertheim, die Stadt am Wasser“, die Verknüpfung von Bahnhof und Altstadt, die Zukunft der Michaelismesse und das Archiv auf der Burg.

