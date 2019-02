OB-Wahl ist gültig

Wertheim.Die Oberbürgermeisterwahl der Stadt Wertheim ist gültig. Dies bestätigt Regierungspräsident Wolfgang Reimer: „Das Ergebnis der amtlichen Wahlprüfung liegt nun vor: Die Wahl ist gültig.“

Innerhalb der gesetzlichen Einspruchsfrist seien keine Einsprüche gegen die Wahl eingegangen, heißt es in der Mitteilung des Regierungspräsidiums (RP). Die rechtliche Prüfung des Wahlgangs am 3. Februar habe ebenfalls keine Beanstandungen ergeben. Damit stehe der Verpflichtung von Markus Herrera Torrez nichts mehr im Wege, so der Regierungspräsident.

Markus Herrera Torrez wurde im ersten Wahlgang am 3. Februar bei einer Wahlbeteiligung von 57,1 Prozent mit 63,6 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen zum Oberbürgermeister von Wertheim gewählt.

