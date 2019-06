Oberliga-Verbleib für Wertheimer greifbar nahe

Wertheim.Die fünf Mannschaften der Minigolf-Oberliga-Nord trafen sich am Wochenende zum dritten Ligaspieltag in Ostheim (Rhön).

Die erste Mannschaft der Wertheimer Minigolfer zeigte erneut eine gute Leistung (411 Schläge) und musste sich letztendlich lediglich Lichtenfels (376 Schläge) und Ostheim (409 Schläge) geschlagen geben. Auf die Ostheimer bestand nach der dritten von vier Runden sogar ein kleiner Vorsprung, der in der letzten Runde allerdings noch verspielt wurde. Den vierten Platz belegte das Team aus Wolnzach (426 Schläge). Die Mannschaft aus Bad Berneck (427 Schläge) musste sich mit dem letzten Platz begnügen.

Weil vier Punkte auf Bad Berneck aufgeholt wurden, besteht nun am letzten Spieltag eine gute Möglichkeit, den dritten Platz im Gesamtklassement und damit den sicheren Verbleib in der Oberliga- Nord zu sichern.

Auch die zweite Mannschaft der Wertheimer war am vergangenen Wochenende aktiv und erzielte bei ihrem Heimspieltag in Wertheim ebenfalls den dritten Platz (453 Schläge). Sieger des Landesligaspieltags war der MGC Bad Bocklet (425 Schläge), gefolgt vom BGC Schweinfurt (441 Schläge). Durch den Punktverlust auf Bad Bocklet und Schweinfurt besteht am letzten Spieltag nur noch eine geringe Chance, den ersten Platz in der Gesamttabelle zu erreichen und damit den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga zu schaffen.

