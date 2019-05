Oberste Priorität: Familienfreundlichkeit

Nach genau 5844 Tagen endete die Amtszeit von Oberbürgermeister Stefan Mikulicz. Seit dem 1. Mai 2003 stand er an der Spitze der Stadt Wertheim. Ein subjektiver und unvollständiger Rückblick.

Wertheim. „Dass er gesund bleibe“ – Es ist schon einige Jahre her, seit Stefan Mikulicz in einem Interview auf die Frage, was er sich für die Zukunft wünsche, diese so selbstverständlich wirkende

...