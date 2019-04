Bestenheid. Ein ökumenischer „Kreuzweg unterwegs“ findet am Freitag, 12. April, in Bestenheid statt. Beginn ist um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Elisabeth.

Nach der Einführung geht es los mit einem Spaziergang durch den Stadtteil. An verschiedenen Stationen wird darüber nachgedacht, wo Menschen heutzutage Kreuze zu tragen haben. Stationen sind etwa ein Einkaufsmarkt, Schulen, Friedhofund eine Arztpraxis. Abschluss ist gegen 18.30 Uhr in der evangelischen Kirche.

Wer nicht alle Stationen mitlaufen möchte, kann gemeinsam mit anderen die Texte in der Kirche lesen. Alle Interessierten sind willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.04.2019