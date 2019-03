Offen sein für neue politische Ansätze

Wertheim.Die ökumenische Initiative der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde Wertheim hatte zur Auftaktveranstaltung der Reihe „Friedensgebet plus“ aufgerufen. Der Würzburger Hochschulseelsorger Burkhard Hose war zu Gast und las aus seinem Buch „Seid laut! Für ein politisches engagiertes Christentum“. Der katholische Pfarrer legte dabei wichtige Motivationen für sein politisches Engagement dar: das Wissen um die Vergangenheit in der NS-Diktatur und die Begegnung mit Zeitzeugen heutiger Diktaturen und Kriege, die Erfahrung, in einem freiheitlichen, demokratischen Land in Frieden aufgewachsen zu sein sowie die politische Botschaft des Evangeliums.

Kritische Stimmen, wie der Vorwurf, durch das politische Engagement würde er seine Aufgabe als Seelsorger vernachlässigen, entkräftete Burkhard Hose mit zahlreichen Verweisen auf die Bibel, auf die jesuanische, aber auch prophetische Tradition. Dort könne jeder nachlesen, dass prophetisch sein nichts anderes bedeute, als politisch zu sein.

Eine Trennung zwischen weltlich und sakral gebe es in der Botschaft Jesu und alttestamentlicher Propheten nicht. Wie Christen aus einem liturgischen Dämmerschlaf erwachen sollen, so sollte „uns eine Gesellschaft mit dem Thema Migration konfrontiert für ein politisches Bewusstsein und Engagement aufwecken, mehr für eine globale Gerechtigkeit zu tun“. Diese These war Anfangspunkt eines Podiumsgesprächs, an dem sich auch Rolf Grüning, Kreisvorsitzender der Partei Die Linke, und Stefan Kraft, Ortverbandsvorsitzender der SPD, beteiligten. Das Gespräch betraf Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Verschiedene Ansatzpunkte gerechterer Steuerpolitik und die wohl einzige Alternative, in den gesellschaftlichen Strukturen auf „Reset“ zu drücken, wurden ebenso diskutiert wie hoffnungsvolle kommunalpolitische Aufbrüche für eine solidarische Gesellschaft und Schülerbewegungen für mehr Klimaschutz.

Im Schlussplädoyer war der Appell zu spüren, offen zu bleiben für neue politische Ansätze und Bewegungen, die Frieden und Gerechtigkeit dienen, sowie mutig zu sein, sich rechten Hassparolen entgegenzusetzen und sich als Christen nicht zu verstecken, sondern christlich-engagiert die Gesellschaft zu gestalten. Am Donnerstag, 27. Juni, um 19 Uhr findet in der Michaelskirche, Reinhardshof, ein friedenspolitisches Gespräch mit der Bundesvorsitzenden von Pax Christi und politischen Mandatsträgern statt.

