Ohne Führerschein und Helm gefahren

Wertheim.Polizisten beobachteten am Samstagabend in Wertheim zwei junge Damen, wie sie mit einem Roller am Bahnübergang Obere/Untere Leberklinge fuhren und dabei keinen Helm trugen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 17-Jährige Fahrerin nicht den erforderlichen Führerschein besaß. Der Roller gehört einem 14-jährigen Freund der 17-Jährigen, welcher ihn ihr für eine Spritztour überließ.

Der Besitzer des Rollers kam mit einem Freund zum Ort des Geschehens. Die Polizisten stellten im Gespräch mit dem 14-Jährigen weitere Straftaten fest. Er selbst war auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem überließ er sein Gefährt mehreren Freunden. Die Jugendlichen müssen nun mit Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019