„Oktavenspringer“ singen in der Stiftskirche

Wertheim.Die „Oktavenspringer“ des Sängerbundes Eichel geben am Freitag, 16. November, um 19 Uhr und am Samstag, 17. November, um 17 Uhr jeweils ein Konzert in der Stiftskirche Wertheim. Die Konzertbesucher erwartet ein Auszug aus Repertoire des Chores. Neben den „Oktavenspringern“ sind die Kinder- und Jugendchöre „Oktavenflöhe“, „Oktavenhüpfer“ und „Oktavenstürmer“ zu hören. . Ein weiteres Konzert ist am Samstag, 24. November, um 17 Uhr in der Martinskirche in Schweigern. Bild: Oktavenspringer

