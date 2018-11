Omas Kaffeekanne wird zum Denkanstoß

Die Ausstellung „Was bleibt. Weitergeben. Schenken. Stiften.Vererben“ soll zum Nachdenken anregen. Bei der Eröffnung am Dienstagabend herrschte reges Interesse.

Wertheim. Ein „schwieriges, sperriges, anstrengendes Thema“ nannte die Sozialdezernentin des Main-Tauber-Kreises, Elisabeth Krug, das Ausstellungsthema der Wanderausstellung. „Was bleibt.“ ist derzeit in den Räumen des Grafschaftsmuseums in Wertheim zu sehen. Die Ausstellung konnte auf Betreiben der Diakonie, des evangelischen Kirchennetzwerkes Wertheim und der evangelischen Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber ins Taubertal geholt werden. Die nächsten zwei Wochen bis zum 18. November ist die Ausstellung zu den normalen Öffnungszeiten im Grafschaftsmuseum zu sehen, danach wandert sie Tauber aufwärts für weitere zwei Wochen in die Räume der Sparkasse Tauberfranken nach Tauberbischofsheim.

Was bleibt

Die Ausstellung passt sehr gut in ein Museum, hatte Stefanie Arz Leiterin des Grafschaftsmuseums in ihrem Grußwort betont. „Ein Museum ist ein Ort, an dem man sehen kann, was bleibt.“

Die Begrüßung hatte Alexandra Helmich übernommen, die zusammen mit mehreren Mitarbeitern der Diakonie federführend für die Ausstellungsbegleitung in Wertheim und Tauberbischofsheim zuständig ist. Sie zitierte das Janosch-Gedicht: „Der Tod und der Gänsehirt“, bei dem es um den Umgang mit den Tod und dem Loslassen geht.

„Was bleibt.“ will anregen, sich über sein eigenes Leben Gedanken zu machen und über das, was an Erinnerung in den Köpfen der Menschen bleibt, die einen gekannt haben. Viele persönliche Schätze sind ausgestellt und auf mehreren Schautafeln erklärt.

Wertheims Bürgermeister Wolfgang Stein hatte sich sehr dafür eingesetzt, dass die Ausstellung in die Räume des Grafschaftsmuseums kommt. „Was bleibt, was ist uns wichtig im Leben, was macht uns persönlich aus und was möchten wir davon an die nächste Generation und vielleicht darüber hinaus weitergeben? Das herauszufinden ist der Sinn dieser Ausstellung“, sagte er. Stein wies auch auf das umfangreiche Begleitprogramm hin, das alle Menschen ansprechen soll.

Was bleibt, sind meist Erinnerungen, so wie die Kaffeekanne die Wolfgang Pempe, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes im Main-Tauber-Kreis, dabei hatte. Durch sie wird er an seine Oma erinnert. Die Großmutter wurde 1945 aus ihrer Heimat Schlesien vertrieben. Zusammen mit ihrem Mann kam sie nur zu bescheidenem Wohlstand. Als sie vor 40 Jahren starb, „blieb mir diese Kanne übrig, die bis heute bei uns in Gebrauch ist. Und jedes Mal wenn ich sie in die Hand nehme, denke ich an meine Oma. Das bleibt“, sagte Pempe. Er wies auf die vor kurzem gegründete Stiftung „Aufstehen, Nächstenliebe üben“ hin, die in Tauberfranken Gutes tun will. „Nicht alles wird auf Dauer der Staat für uns regeln können“. Und weil in Deutschland derzeit so viel vererbt wird, wie noch nie, sei es eine Überlegung wert, mit Geld etwas Nachhaltiges für die Gesellschaft zu tun, das bleibenden Wert hat.

Ein interessantes Projekt hatten die Konfirmandenkinder der Emmausgemeinde mit Pfarrerin Dr. Verena Mätzke auf die beine gestellt. Die Konfirmanden und deren Großeltern hatten in einem Dialog Erinnerungen ausgetauscht und aufgeschrieben. Diese Karten mit Texten wurden in „Schatzkästchen“ gepackt und jeder Besucher der Ausstellung in Wertheim kann sich die Fragen und Antworten ansehen und so vielleicht seine eigenen Erinnerungen besser wahrnehmen. Bei der Ausstellungseröffnung waren die Schatzkästchen, die liebevoll verziert sind, immer umlagert, ebenso wie die Stellwände mit den offiziellen Tafeln der Ausstellung.

Zur Vernissage spielte das Duo „Grimmer Steiner“, Julia Grimmer (Querflöte) und Hubert Steiner (Gitarre) passende Stücke von Tavolaro und Piazzolla.

Zu der Ausstellung ist ein Flyer erhältlich, in dem alle begleitenden Veranstaltungen aufgeführt sind, unter anderem Workshops, Vorträge und Führungen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018