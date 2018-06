Optimierung des 15-Zentimeter-Linsenteleskops

Anzeige

Reicholzheim.Einiges Positives über die vergangenen zwei Jahre berichtete der Vorstand der Johann-Kern-Sternwarte Wertheim im Rahmen der Jahreshauptversammlung, die dieses Jahr im Vereinsheim der DLRG Wertheim stattfand. Neben der Instandhaltung und Weiterentwicklung der Gebäude und Gerätschaften, wurden wieder über einige außergewöhnliche Himmelsbeobachtungen gemacht.

Zunächst ging der Vorsitzende Ralf Horn auf die allgemeine Nutzung der Sternwarte ein. So wurden in den vergangenen zwei Jahren erneut knapp 500 Besucher auf der Sternwarte gezählt. Dies ist etwas weniger als im vorherigen Berichtszeitraum, in dem allerdings die Sonnenfinsternis des Jahres 2015 mit alleine 200 Besuchern zu Buche geschlagen hat. Berücksichtige man dieses Ereignis, so sei die Besucherzahl wohl weitgehend konstant. Leider seien in den vergangenen zwei Jahren wieder viele der fest eingeplanten öffentlichen Beobachtungen wegen des Wetters ausgefallen. So musste zum Beispiel der bundesweite Astronomietag im März 2016 wetterbedingt komplett abgesagt werden.

Ein Höhepunkt im Berichtszeitraum sei dagegen der Merkurtransit am 9. Mai 2016 gewesen, der in voller Länge auf der Sternwarte mit speziellen Teleskopen beobachtet werden konnte. Dabei lief der Planet Merkur als kleine schwarze Scheibe vor der Sonne vorbei. Ein Blick auf die Webseite der Sternwarte zeigt weitere beeindruckende Beobachtungsergebnisse aus dem Berichtszeitraum. So konnte von Dr. Jürgen Dirscherl erstmals eine sogenannte „Gravitationslinse“ mit dem Kern-Teleskop fotografisch erfasst werden, das heißt ein Quasar in neun Milliarden Lichtjahren Entfernung, der aufgrund einer großen Masse im Vordergrund als Doppelbild erscheint. „Derartige Beobachtungen sind vor Jahren noch ausschließlich Profi-Sternwarten vorbehalten gewesen – Johann Kern würde sich nie haben träumen lassen, das so etwas einmal mit seinem Teleskop möglich wird“, so Horn.