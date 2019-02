Orden für einen „Wunderwuzzi“

Wertheim.Fast schien es, als sei er sprichwörtlich vom Donner gerührt, als ihn Oberwolf Heiko Krimmer am Ende der Fremdensitzung der Wertheimer Fastnachtsgesellschaft Wolfsschlucht Concordia Wertheim (WCW) am Samstagabend in der Main-tauber-Halle (siehe Bericht auf Seite 13) nach vorne bat. Mag ja sein, dass Daniel Frenzel, bei vielem, was bei der WCW geschieht, seine Finger im Spiel hatte. Aber dass ihn nun Prinzessin Linda I. mit dem „Orden für Treue und Verdienste“ dekorieren würde, davon hatte er nichts geahnt, geschweige denn es gewusst.

2007 gab Frenzel sein Debüt in der Showtanzgruppe und in der Großen Garde, deren Kommandant er dann von 2012 bis 2017 war. Seit 2011 schwingt er auch im Männerballett die Beine. Dort gehört er seit kurzem zum Trainerteam. Mitglied des Elferrates ist er seit 2017 auch. Am Samstag feierte er schließlich gemeinsam mit Michelle Kutschan eine weitere Premiere.

Mehr als „nur“ Tänzer

Aber Frenzel ist mehr als „nur“ Tänzer, erklärte Krimmer. Seit neun Jahre gehört er zum Vorstand der WCW, wo er unter anderem die Funktion des Webmasters bekleidet. Deswegen trägt er auch den Namen www.wolf.

„Er ist immer hilfsbereit, kennt als Mitglied des Aufbauteams jeden verlegten Meter Kabel mit Vornamen und programmiert für die Sitzungen das Bühnenlicht“, würdigte der scheidende Oberwolf den Auszuzeichnenden. Er sei „ein Tausendsassa“ oder wie man in Österreich sage, „ein Wunderwuzzi“ und habe sich den Orden für Treue und Verdienste wahrlich verdient. ek

