Orgel der Stiftskirche. © Veranstalter

Wertheim.In der Wertheimer Stiftskirche findet am morgigen Samstag um 11 Uhr das zweite Orgelkonzert zum Thema „Europa“ mit der österreichischen Organistin Dorothea Lusser aus St. Pölten statt. Alle Organisten, die diesen Sommer in der Stiftskirche Wertheim zu Gast sind, wurden gebeten, mindestens ein Werk eines europäischen Komponisten zu wählen. Dorothea Lusser stammt aus Oberösterreich. Sie studierte an der Universität für Musik in Wien Kirchenmusik und Orgel. Im Programm hat sie ein Werk von Wolfgang Sauseng, der an der Wiener Universität für Musik Komposition unterrichtet.

