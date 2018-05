Orgelmusik zur Marktzeit

Anzeige

Das Studium der Musik begann sie in Thessaloniki mit den Fächern Klavier und Harmonie. In Almaty, Kasachstan, belegte sie ein Bachelorstudium mit den Fächern Klavier, Korrepetition, Kammermusik und Orgel und schloss 2011 den „Master of Arts Criticism / Master in Organ Performance“ ab.

Daraufhin führte das Orgelstudium Solomonidou nach Deutschland, wo sie bei Professor Dr. Lohmann in Stuttgart zuerst ein Masterstudium absolvierte und danach Konzertexamen studierte, das sie im April 2016 mit Auszeichnung beendete. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.05.2018