Orgelprofessor spielt in Stiftskirche

Spannend und lehrreich

Carsten Klomp leitet in der Badischen Landeskirche die Ausbildung der nebenamtlichen Kirchenmusiker. Seine pädagogische Erfahrung als Professor für Orgel an der Kirchenmusikhochschule in Heidelberg und seine große Virtuosität an der Orgel versprechen ein spannendes wie lehrreiches Konzert, sind die Veranstalter überzeugt. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.04.2018