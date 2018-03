Originaltreue ist ihm ein wichtiges Anliegen

Anzeige

Wertheim.„Als die Bilder laufen lernten“, lautet der Titel des Vortrags, den der bekannte Modellbauer Gerd Bauer aus Bad Friedrichshall-Hagenbach am Freitag, 9. März, um 19 Uhr im Arkadensaal des Rathauses der Stadt Wertheim halten wird. Veranstalter ist der Rotary Club Wertheim, der Vortrag ist öffentlich bei freiem Eintritt.

Karl Freiherr von Drais hatte die richtige Idee. Er erfand ein Vehikel, von denen es heute Milliarden gibt. Drais war der Erfinder der individuellen Mobilität und Gerd Bauer immer wieder davon fasziniert. So wurde der Modellbau, der ihn weit über Bad Friedrichshall bekannt machte, seine große Leidenschaft – und das von seiner frühen Jugend an. Ein Flugmodell, das er schon als junger Mensch nach einem Werkbuch für Jungen gebaut hatte, sorgte schon bald für Ärger, so erzählt er über sich selbst. Er sei von der Polizei verhaftet worden, weil das Fliegen von den Alliierten noch nicht frei gegeben war. Ein Segelflugzeug und ein Motorfesselflugzeug waren dann seine nächsten Modelle. Nachdem an einem Flugtag gleich drei Modelle zu Bruch gegangen seien und das Taschengeld von einem Jahr in Form von Kleinholz vor ihm gelegen habe, habe er die Fliegerei wieder aufgegeben und beschäftige sich seitdem mit dem Bau von stationären Modellen.

Gerd Bauer legte dabei immer großen Wert auf Originaltreue. Durch seine lebenslange berufliche Beschäftigung bei NSU/Audi in Neckarsulm im Maschinen- und Vorrichtungsbau war es ihm immer ein besonderes Anliegen, die historischen Produkte von NSU/Audi nachzubauen. Dabei habe er auch alle Rekordmotorräder seit 1956 nachgebaut.