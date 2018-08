„Origine Presente“ endet am Sonntag

Anzeige

wertheim.Die Ausstellung „Origine Presente“ im Atelier Schwab endet am morgigen Sonntag. Präsentiert werden Kunst und Kunsthandwerk aus Gubbio. Italienisches Kunsthandwerk, italienisches Design und italienische Kunst sind weltbekannt: Kaum ein Land, in dessen kulturelles Erbe sich die Liebe zum Schönen, zum Feinen und Feinsinnigen so deutlich eingeschrieben hat.

Italienische Kunst steht in einem reichen, ja überwältigenden Erbe. Bis heute begreifen viele italienische Künstlerinnen und Künstler den Bezug auf die eigene Geschichte, auf Tradition und Herkunft als wesentlich für ihr Schaffen. Mit Gabriele Tognoloni (Kleinskulpturen, Druckgrafik, Keramik), Gabriele Mengoni (Kleinskulpturen aus Gold, Keramik), Antonella Capponi (Materialarbeiten aus Lack und Harzen), Marilena Scavizzi (Druckgrafik), Toni Bellucci (Malerei) und Maurizio Biancharelli (Fotografie) stellt das Atelier Schwab nun Künstlerinnen und Künstler aus Wertheims Partnerstadt Gubbio (Umbrien) aus.

Es ist der zweite Teil der Reihe mit Ausstellungen von Kunst aus Wertheims Partnerstädten.