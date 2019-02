Ort der Trauer und der Hoffnung

Wertheim.Das Aquarell von Bruno Müller-Linow (1909 bis 1997) „Jüdischer Friedhof in Wertheim“ in der Ausstellung „Verfemt und vergessen – Maler des expressiven Realismus“ war Mittelpunkt des Gottesdienstes der Emmausgemeinde, der kürzlich im Saal des Hofgartenschlösschens stattfand. Über 90 Besucher nahmen daran teil.

Der Gottesdienst wurde von Pfarrerin Dr. Verena Mätzke und Dekan Hayo Büsing geleitet. Vor der Predigt stellte Dr. Jörg Paczkowski den Maler und das Aquarell, das als Altarbild diente, vor. Es wurde von Bruno Müller- Linow anlässlich seines Malaufenthaltes 1993 auf Einladung von Wolfgang Schuller geschaffen. Der Maler stand der „Berliner Secession“ sehr nahe und war mit Künstlern des Expressionismus eng befreundet. Eine Ausstellung „Junge Kunst im Deutschen Reich“ im Jahr 1943, an der er teilnahm, wurde nach 14 Tagen von den Nationalsozialisten geschlossen.

Das Wertheimer Bild wirkt im Ausschnitthaften realistisch, doch die Farbigkeit der Steine ist nicht real. Die Farbigkeit spiegelt die Gesamtatmosphäre des jüdischen Friedhofes wider und wird davon beeinflusst.

Dekan Hayo Büsing ging in seiner Predigt auf den Friedhof als besonderen Ort der Trauer, der Erinnerung, aber auch der Hoffnung ein. Die besondere Faszination jüdischer Friedhöfe bringt das Aquarell von Bruno-Müller-Linwo zum Ausdruck. Auf dem Bild werden die bemoosten Sandsteine von einem indirekten Licht beleuchtet. Aber die Natur hat scheinbar die Überhand gewonnen. Die sandsteinroten Baumstämme verbinden die Grabsteine mit dem umliegenden Wald. „So strahlt dieser Ort nicht nur Grabesruhe und Vergänglichkeit aus, sondern auch Widerstand und Ergebung, Beständigkeit und Hoffnung auf ein neues Leben. Wir Menschen sind eingebunden in den Kontext der Schöpfung Gottes“, so Büsing. Bruno Müller-Linow hat als expressiver Realist in diesem Bild letztendlich die unübersehbaren Zeichen der Hoffnung festgehalten, die gerade in der wieder erwachende Natur des Vorfrühlings erlebt werden darf.

Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Jugendchor der Stiftskirche unter Leitung von Bezirkskantorin Katharina Wulzinger umrahmt. Im Anschluss nutzen viele Besucher die Gelegenheit, die Ausstellung zu besichtigen. zug

