Ortschaft geprägt von aktiven Vereinen

Nassig.Von einer Wahlkampfveranstaltung des OB-Kanidaten Wolfgang Stein ging uns folgender Bericht zu: Bei einer mit etwa siebzig Bürgern sehr gut besuchten Veranstaltung in der Nassiger Gaststätte „Rose“ konnte Oberbürgermeister-Kandidat Wolfgang Stein am Dienstag seine Wahlkampftour fortsetzen.

Nassig sei als größte Ortschaft in Wertheim auch geprägt von den sehr aktiven Vereinen. Wolfgang Stein lobte in diesem Zusammenhang die intakte Struktur der Höhengemeinde und hob dabei die derzeit laufenden Maßnahmen zur Umsetzung des Neubaues der dortigen Halle hervor.

Im weiteren sei ein neues Modell der ökologischen Nahwärmeversorgung derzeit gerade in Nassig in der Umsetzungsphase. „Nahwärmeversorgung ist ein Zukunftsmodell“, so Stein im Rahmen seiner Ausführungen. Der Neubau der Wildbachhalle ermögliche dort ein neuartiges Wärmecontracting-Modell. An die Nahwärmeversorgung angeschlossen werden könnten das Sportheim des SV Nassig, der neu errichtete Dusch- und Umkleidetrakt sowie nach deren Fertigstellung schließlich die neue Wildbachhalle.

Aber auch das Feuerwehrhaus sowie bis zu elf Wohnhäuser im näheren Umfeld könnten mit diesem Konzept versorgt werde. „Wertheim ist beim Umwelt-, Natur- und Klimaschutz bereits sehr aktiv“ so Stein, der sich sehr aufgeschlossen für Nahwärmeversorgungsmodelle zeigte. Die Stadtwerke würden hier gute und innovative Konzepte umsetzen, zum Beispiel auch beim Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität.

Auch das Radwegenetz, mit der sich gerade wandelnden Tendenz hin zum E-Bike sei ein guter Anreiz für ihn, künftig auch das gesamte Radwegenetz in Wertheim zunächst zu überprüfen und dann Schritt für Schritt auszubauen. In der Diskussion ging es neben der Straßenbeleuchtung auch um die Parksituation am Bahnhofsareal.

Aber auch Fragen zur Friedhofsgestaltung oder der Ortsdurchfahrtstraße wurden diskutiert. Insbesondere der Generalverkehrsplan des Landes stieß dabei aufgrund der oft langwierigen Umsetzungsphasen beim Landes-Verkehrsministerium auf Kritik. Wolfgang Stein betonte dabei, er werde sich wie bisher auch weiterhin beim Verkehrsministerium für entsprechende Aufnahme in Straßensanierungsprogramme einsetzen.

Ihm helfe dabei seine gute Vernetzung und auch die Kontakte in alle Landesregierungen der vergangen Jahre, wie auch der aktuellen. Es sei nicht einfach, ohne entsprechende persönliche Netzwerke an unverzichtbare Zuschüsse für die Stadt zu kommen.

Lob erhielt Stein für seine Arbeit auch beim Beantragen von Fördermitteln für den Hallenneubau. „Wir sind ihnen sehr dankbar, dass sie uns Nassiger dabei so unterstützt haben“, so ein Versammlungsteilnehmer.

Donnerstag, 24.01.2019