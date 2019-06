Ortschaftsrat fast komplett neu besetzt

Der Ortschaftsrat Nassig startete am Montag mit einem nahezu komplett neuen Team in die kommende Legislaturperiode. In dieser warten viele Aufgaben auf die Räte.

Nassig. „Es dürfte nicht sehr oft vorkommen, dass ein Ortschaftsrat mit fünf Personen fast vollständig ausgewechselt wird. Das ist ein Einschnitt“, sagte Ortsvorsteher Volker Mohr zu den Ergebnissen der Kommunalwahl im Dorf. Es

...