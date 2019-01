Ortsdurchfahrt muss angegangen werden

Mondfeld.Von einer Wahlveranstaltung des OB-Kandidaten Wolfgang Stein ging uns folgender Bericht zu: Verkehrsthemen standen im Mittelpunkt des Bürgergesprächs von Wolfgang Stein in Mondfeld. Gut 70 Personen waren gekommen. Die Feuerwehr hatte sogar eigens Ihre Generalversammlung nach hinten verlegt, um bei der Vorstellung des Kandidaten dabei zu sein. Dafür bedankte sich dieser sehr herzlich. Stein hatte auch gute Nachrichten für die Wehr im Gepäck: Im diesem Jahr dürfen sich die Kameraden über ein neues Fahrzeug TSF-W freuen.

Die Mondfelder klagten Wolfgang Stein ihr Leid mit der maroden Landesstraße L2310. Insbesondere der Zustand in der Ortsdurchfahrt mit kaputtem Fahrbahnbelag und klappernden Gullideckeln führe zu großen Lärmbelästigungen. Das hohe Lkw-Aufkommen verschärfe die Situation und die daraus resultierenden Belastungen weiter. „Diese Situation ist nicht länger hinnehmbar“, erklärte Wolfgang Stein. Seitens der Stadt habe man in Stuttgart immer wieder auf Abhilfe gedrungen. Für Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hätten Straßensanierungen in der Vergangenheit allerdings leider keine hohe Priorität gehabt.

„Ich persönlich werde nicht locker lassen“, versprach Stein. „Mit Priorität eins muss die Ortsdurchfahrt angegangen werden. Im zweiten Schritt ist dann die Entschärfung auf der Strecke Mondfeld - Grünenwört erforderlich.“ Insbesondere bei Begegnung von zwei Lkw sei dort die Fahrbahnbreite zu gering. Spurrillen beeinträchtigten darüber hinaus die Fahrsicherheit. Darüber dürfe auch ein Verkehrsminister nicht hinwegsehen.

Verkehrstechnisches Ungemach droht den Mondfeldern auch auf der anderen Mainseite. Dort wird in Stadtprozelten die Trassenführung für eine Umgehungsstraße diskutiert.

Durch die Lage der Umfahrung direkt am Mainufer und mögliche Fahrbahnüberführung über die bestehende Bahntrasse sind erhöhte Lärmbelastungen möglich. „Hier müssen wir den Verlauf der Planungen genau im Auge behalten und wenn erforderlich auf die Bremse gehen“, sagte Stein. „Entlastungen auf bayerischer Seite zu Lasten der Mondfelder sind mit mir jedenfalls nicht machbar.“

Für Wolfgang Stein und seine engagierte Vorstellung gab es von den Mondfeldern viel Applaus. „Man spürt, dass er mit viel Herzblut bei der Sache ist“, sagte ein Mondfelder Bürger im Tischgespräch. „Für ihn ist Wertheim Heimat und für diese Heimat ist er auch bereit engagiert zu kämpfen.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019