Ortswechsel kommt bei vielen Gästen gut an

Anzeige

Grünenwört.Das 42. Dorffest am Sonntag in Grünenwört war erneut gut besucht. Auf Vorschlag der Vereine fand es erstmals in und um das Sportheim des Dorfs statt – ein Ortswechsel, der bei vielen Gästen gut ankam.

Das Fest begann mit einem ökumenischen Gottesdienst im Sportheim, den die evangelische Pfarrerin Carolin Knapp zusammen mit der katholischen Pastoralreferentin Ute Zeilmann zelebrierte. Für die musikalische Unterhaltung während des Tages sorgten in bewährter Weise die „Amorbacher Straßenmusikanten“. Ein Höhepunkt des Dorffests war der Auftritt der Kinder der Kindertagesstätte Burg Wirbelwind. Nach dem Lied „Wir feiern heute ein Fest“ trugen diese ein Gedicht über zehn bunte Luftballons vor. Diese wurden dank so manchem Hindernis immer weniger, doch zurück in Grünenwört waren es wieder zehn. Für ihren Vortrag bekam der Nachwuchs viel Applaus.

Weitere gelungene Auftritte boten die „M&M Tanzfreunde“ und die Hap-Ki-Do Kampfkunstschule. Beide Gruppen trainieren im Mehrzweckgebäude des Dorfs.