Osterbräuche und Symbole

Wertheim.Inzwischen gibt es seit mehr als vier Jahren die gemeinsame Initiative der Johanniter-Altenpflegeschule im Hofgarten und des Seniorenbeirats der Stadt Wertheim das Wertheimer Erzählcafé.

Veranstaltungsort des ersten Treffens in diesem Jahr am Montag, 26. März, ist wie immer das Café Sahnehäubchen am Hofgarten-Schlösschen, Beginn ist 14 Uhr.

Dieses Mal geht es um das Thema „Bräuche, Traditionen und Symbole von Ostern“. Kaum ein anderes Fest ist mit so vielen höchst unterschiedlichen Bräuchen und Traditionen verknüpft wie das Osterfest. Und deswegen bietet es sich an, sich in der Woche vor Ostern einmal intensiv mit dem Fest zu beschäftigen.