Osterhasenturnier

Bestenheid.Ein Freizeitturnier für Volleyballer veranstaltet der TSV Bettingen am Samstag, 24. März, ab 9 Uhr in den Sporthallen des Schulzentrums Bestenheid. In der Vorrunde qualifizieren sich die Teams für die Hobby- oder Profiliga. Zum Teil nehmen die Teams weite Anreisen in Kauf, doch auch bei den Volleyballern der Region ist das Turnier beliebt. So sind als Stammgäste die Lokalmatadore „Fighting Suricate“, „Hot Chilli Pfeffer“, „Übertreiber & Crew“ und „Curuba“ dabei. Auch Hobbyteams wie der TV Sachsenhausen und „AS Sozial“ aus Sachsenhausen sowie die „Bodenquetscher“ der Mainperle Urphar sind am Start. Am Ende winkt der beliebte „Osterhasen-Pokal“. Wegen der großen Nachfrage wurde das ausgebuchte Turnier auf 24 Mannschaften erweitert. Doch für das zweitägige Freiluftturnier „Bettingen Open“ am Samstag, 30. Juni, und Sonntag, 1. Juli, gibt es noch freie Plätze. Wer dabei sein will, meldet sich per E-Mail an birgit.tschoep@studio-tschoep.de an. Weitere Informationen gibt es unter www.tsv-bettingen.de im Internet. pm