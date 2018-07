Paar kämpft für mehr Lebensqualität

Anzeige

Wertheim.Die Volkshochschule zeigt heute um 18.15 Uhr und morgen um 20.30 Uhr im Roxy-Kino in Wertheim ein bewegendes, engagiertes Drama um ein britisches Paar, das in den 50er Jahren um mehr Lebensqualität für Schwerbehinderte kämpft.

Als der junge Geschäftsmann Robin Cavendish (Andrew Garfield) in „Solange ich atme“ auf die kluge Diana Blackerv (Claire Foy) trifft, ist es Liebe auf den ersten Blick. Hals über Kopf verlieben sich die beiden und heiraten schon bald. Doch kurz nachdem das Paar ein Kind bekommt, wird Robin von einem schweren Schicksalsschlag getroffen. Durch eine Infektion erkrankt er an Polio (Kinderlähmung).

Im England der 50er Jahre gibt es kaum eine Möglichkeit, die Symptome zu lindern – Robin ist vom Hals abwärts gelähmt. Bedeutet eine Polio-Infektion zu der Zeit, dass die Erkrankten ihr ganzes Leben in der Klinik verbringen müssen, glaubt Robin an einen anderen Weg. Gemeinsam mit Diana gelingt es ihm, aus dem Krankenhaus zu fliehen und ein neues Leben an der Seite seiner mutigen Frau zu beginnen. Um trotz seiner Lähmung unabhängig zu sein, entwickelt er einen Rollstuhl, in dem ein Atemgerät integriert ist. Damit verändert er nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das von Tausenden Betroffenen weltweit.