Paar teilt die Liebe zum Reisen

Dertingen.Zufrieden sitzt Emmi Hörner auf dem Aussiedlerhof im Kreis ihrer Familie. Meistens lebten drei oder vier Generationen gleichzeitig auf dem Hof, so auch im Moment. Hier feiert die gebürtige Dertingerin am Donnerstag, 23. Mai, ihren 90. Geburtstag.

Als Landwirtstochter wurde Emmi Hörner auf einem Hof im Ortskern geboren und wuchs gemeinsam mit einem Bruder in ihrem Elternhaus auf. Nach der Volksschule begann sie, auf dem elterlichen Hof mitzuarbeiten. Nebenher besuchte sie die landwirtschaftliche Schule in Wertheim.

Aussiedlerhöfe

Am 1. Mai 1952 heiratete sie ihren Mann, ebenfalls ein Dertinger Landwirt. 1965 wurde es im Dertinger Ortskern zu eng und so siedelten die Hörners mit vier weiteren Landwirten auf die Aussiedlerhöfe aus. Bis in die 90er Jahre hatten sie Kühe, seit dem Tod ihres Mannes ist es ein viehfreier Betrieb.

Dem Ehepaar wurden drei Kinder geboren, alle sind sie zum runden Geburtstag ihrer Mutter da, auch die Tochter, die inzwischen in Amerika lebt. Die anderen beiden Kinder sind in der Nähe: Die Tochter wohnt im Elternhaus im Ortskern, der Sohn direkt auf dem Hof. Acht Enkel und sechs Urenkel zählen ebenfalls zu Emmi Hörners großer Familie.

Neben der Arbeit auf dem Hof war die Dertingerin in ihrem Dorf sehr aktiv, ob im Kirchengemeinderat, im Weinfestausschuss oder als Leiterin des Frauenkreises. Außerdem unterstützte sie ihren Mann, der unter anderem als Ortschaftsrat kommunalpolitisch tätig war.

Im Alter von 70 Jahren fand die Witwe ein zweites Glück: ihren Lebensgefährten Emil Weimer, mit dem sie seitdem zusammen ist und das Rentnerdasein genießt. Unter anderem beim Reisen. „Wir waren zu Lande, zu Wasser und in der Luft unterwegs“, beschreibt Weimer ihre Trips, die sie häufig in die Berge, aber auch bis nach Amerika führten.

Besonderen Tag gemeinsam feiern

Ansonsten liest Emmi Hörner noch gerne und kümmert sich um die Urenkel. Den Geburtstag feiert sie heute mit der Familie und alten Weggefährten. Das große Fest findet dann am Sonntag statt, mit fast 70 Leuten. Denn außer der Reiselust teilt sie noch etwas mit ihrem Partner: Auch er feierte vor einigen Wochen seinen 90. Geburtstag. Und so begehen beide gemeinsam diesen besonderen Ehrentag. nad

