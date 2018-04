Packende Geschichte von Eifersucht und Schuld

Anzeige

Wertheim.Lesen kann man selber, meint Felix Leibrock und wird seine Zuhörer eines Besseren belehren. Mit seiner Krimilesung „Schattenrot“ am Samstag, 21. April, ist er um 20 Uhr im Gewölbe von Convenartis in Wertheim in der Mühlenstraße 23 zu Gast. Die Lesung ist eine Kooperation mit der Wertheimer Buchhandlung Buchheim.

Eine attraktive Schauspielerin versucht einen Generaloffizier bei seinem Heimaturlaub zu verführen und scheitert dabei. Aus Rache zeigt sie ihn als einen Sympathisanten des Hitler-Attentats vom 20. Juli an. Sie kommt in ein russisches Speziallager in Weimar. Nach der Haft wandert sie aus der DDR nach München aus. Dort beginnt sie ein neues Leben, doch die Vergangenheit holt sie und andere wieder ein, als in diesen Tagen in Weimar eine Schülerin verschwindet.

„Schattenrot“ ist eine packende Geschichte über Eifersucht, Rache, Schuld, zwischen Weimar und München hin und her. Es geht um Wölfe, Werwölfe, um Lager, Lust und Leid.