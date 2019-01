Pädagoginnen geben Tipps

Wertheim.Die Reihe „Elternkompass: Kinder begleiten, Kinder fördern“ widmet sich am Donnerstag, 17. Januar, dem Thema „Herausfordernde Kinder: Was tun?“. Angesprochen sind Eltern von Vorschulkindern und Grundschülern. Referentinnen sind Julia Blatz und Lena Unangst, Lehrerinnen für Sonderpädagogik an der Nardini-Schule Gerlachsheim. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Wertheimer Rathaus.

Eltern können sich mit Verhaltensweisen ihrer Kinder konfrontiert sehen, die in der Erziehung meist als besonders herausfordernd empfunden werden. Übliche Fragen, die sich Mütter und Väter stellen, lauten etwa: „Warum hört mein Kind nicht auf mich? Warum gibt es ständig Streit? Warum hat mein Kind keine Freunde? Warum ist mein Kind immer so in sich gekehrt?“

Damit Betroffene nicht ratlos bleiben, geben die beiden Pädagoginnen in der Veranstaltung zunächst einen kurzen Überblick, wie solche Verhaltensweisen entstehen können. Im Mittelpunkt stehen dann der gemeinsame Austausch und das Aufzeigen möglicher Einflussnahmen und Hilfsangebote.

Die „Elternkompass“-Reihe ist eine Initiative der AG Jugendhilfeplanung Wertheim. Weitere Auskunft erteilt Uwe Schlör-Kempf, E-Mail: uwe.schloer-kempf@wertheim.de, Telefon 09342/301-310.

