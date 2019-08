Pakete am Parkplatz abgelegt

kreuzwertheim.Eine Verkehrsteilnehmerin meldete am Samstag, um 14.40 Uhr, mehrere verdächtige und offenbar entleerte Pakete am Parkplatz zwischen Kreuzwertheim und Hasloch. Durch eine Polizeistreife wurden vor Ort insgesamt vier von der selben Firma versandte Pakete vorgefunden, welche an verschiedene Anschriften adressiert waren. Die Pakete waren offenbar entleert und danach auf dem Parkplatz entsorgt worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, vor allem zum Ablegen der Kartons. Hat jemand das Ablegen beobachtet und seit wann lagen diese Pakete schon am Parkplatz? pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019