Pakete entwendet

Anzeige

Wertheim/Bettingen.Durch das Aufschneiden eines Maschendrahtzaunes sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in einen umzäunten LKW-Parkplatz in Wertheim/Bettingen eingedrungen. Auf dem Parkplatz am Blättleinsäcker schlitzten sie die Plane eines Lkw auf und verschafften sich Zugang zu der Ladefläche. Mit mehreren Paketen mit Kleidungsstücken entfernten sie sich von dem Parkplatz. Außerhalb der Umzäunung fanden Polizeibeamte zwei der entwendeten Kartons. Die Diebe hatten diese aufgeschnitten und mindestens zwei Paar Schuhe mitgenommen. Nun sucht das Polizeirevier Wertheim nach Zeugen des Vorfalls, die sich unter Telefon 0 93 42 / 9 18 90 melden sollen.