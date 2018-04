Papier in künstlerischer Vielfalt

Anzeige

Das Industriedenkmal Papiermühle Homburg wird am 1. Mai wieder eröffnet. Unter anderem mit abwechslungsreichen Programm: eine Ausstellung mit Arbeiten von 30 Papierkünstlern.

Homburg. Mit der Ausstellung „Papier unARTig“ startet das Museum Papiermühle Homburg am 1. Mai in die neue Saison. Bereits zum zweiten Mal werden dabei Arbeiten von 30 Papierkünstlern aus ganz Europa gezeigt, Schwerpunkt dieser sehenswerten Ausstellung wird die Papierkunst sein. Die Ausstellung wird offiziell am Sonntag, 6. Mai, um 10 Uhr eröffnet.

Mitinitiator ist die „IAPMA“, die Internationale Vereinigung der Handpapiermacher und Papierkünstler. Die 1986 während der ersten Papierkunst Bienale in Düren gegründete internationale Organisation zählt derzeit zirka 500 Mitglieder in 42 Ländern. Die Vereinigung wurde ins Leben gerufen, um den internationalen Austausch von Ideen und Informationen rund um die Kunst des Papiermachens zu ermöglichen und anzuregen.