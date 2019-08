Park-Wildwuchs der Lkw soll enden

Um die Lkw-Fahrer vom Parken abzuhalten, hat die Stadt am Dertinger Weg Absperrungen und Warnbaken installiert. Womöglich verlagert sich damit nur das Problem.

Bettingen. Wie viele andere Straßen im Umfeld deutscher Autobahnen war der Dertinger Weg in Bettingen jahrelang mit parkenden Lastwagen zugestopft.

Das Problem: Brummifahrer, die ihre Höchstlenkzeit erreichen, steuern den Autohof an, um hier zu parken. Die dortigen Parkplätze reichen oft nicht aus und kosten überdies 15 Euro die Nacht. Auch wenn die Brummifahrer für die Parkgebühr einen Verzehrbon über zehn Euro bekommen, ist das für sie ein Minusgeschäft. Für die oft osteuropäischen Fahrer, die zu Niedrigstlöhnen schuften, spielt jeder Cent eine Rolle. In der Not suchen die Trucker Ausweichmöglichkeiten. Eine davon war Dertinger Weg, an dem eigentlich Halteverbot herrscht.

Das ging mit etlichen Schwierigkeiten einher. Abgesehen davon, dass die Lkw den Verkehr erheblich beeinträchtigten, hinterließen die Fahrer Müll, Exkremente und mit Urin gefüllte Plastikflaschen.

Damit ist seit mehren Wochen weitgehend Schluss. Die Stadt installierte entlang der Straße so genannte Absperrbarken. Sie wurden mit Dübel auf dem Gehweg befestigt.

Zu wenig Stellplätze

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez veröffentlichte am Mittwoch auf dem sozialen Netzwerk Facebook zwei Fotos und schrieb: „Den Dertinger Weg haben Lkw häufig unerlaubt als Stellplatz für die Nacht genutzt. Viele Bürger haben sich beschwert. Wir haben darauf reagiert.“

Auf den Einwand eines Nutzers, die Trucker hätten es ohnehin schwer, einen Platz zu finden, entgegnete der OB, die Lkw-Fahrer verstießen gegen die Straßenverkehrsordnung und blockierten Straße und Gehweg. Zudem verwies er auf die Vermüllung. Es gebe tatsächlich zu wenig Stellplätze. Das Fernstraßen-Bundesamt müsse deshalb dringend tätig werden.

Eine andere Nutzerin berichtet allerdings, dass die Absperrungen nicht zwingend das Problem lösen: „Die Fahrer versuchen immer noch, dort zu parken und stehen dann unmöglich da.“ In der vergangenen Woche hätten sie „nachts die ganze Straße blockiert“ bei dem Versuch, „sich irgendwie dort hinzustellen.“

Umfassend wird man des Problems wohl nicht Herr werden. Volker Mohr, der Leiter des Ordnungsamtes, berichtet von einem „Verdrängungswettbewerb“. Auch der Hymerring und andere Straße auf dem Almosenberg seien von der Lkw-Flut betroffen.

Der Bettinger Autohof wirke wie ein Magnet und „beschäftigt uns permanent“. Hätten die Lkw-Fahrer erstmal die Autobahn verlassen und steuerten den Autohof an, „stellen sie sich irgendwo hin“ – wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Lenkzeiten.

Weitere Maßnahmen geplant

Der Bund komme mit der Schaffung von geeigneten Parkplätzen an den Autobahnen nicht hinterher. In Gesprächen mit dem Betreiber des Autohofs habe man schon etliche Maßnahmen besprochen.

Eine davon: Bereits auf der Autobahn soll den Brummifahrern mit elektronischen Tafeln angezeigt werden, wie viele Stellplätze auf dem Autohof zur Verfügung stehen.

Bis zur Realisierung dürfte allerdings Jahre vergehen. „Da muss ein dickes Brett gebohrt werden“, sagt Mohr. Der Verwaltungsaufwand sei riesig.

