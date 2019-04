Parken ist am Sonntag kostenlos

Wertheim.Besucher, die mit dem Auto zum Ostermarkt am 13. und 14. April anreisen, finden mit mehr als 2000 Parkplätzen in der Wertheimer Innenstadt ein ausreichend großes Parkplatzangebot vor. Am Sonntag, 14. April, können alle Parkplätze kostenlos genutzt werden.

Der Mainparkplatz ist durch die Neu- und Gebrauchtwagenausstellung belegt. Dafür gibt es zusätzliche Parkmöglichkeiten an der Main-Tauber-Halle. Hier stehen am Ostermarktwochenende rund 440 gebührenfreie Parkplätze zur Verfügung.

Gebührenfreie Stellplätze

Weitere gebührenfreie Parkplätze gibt es über das gesamte Wochenende hinweg auf den Mainwiesen in Kreuzwertheim. Ein besonderes Vergnügen bieten wieder die Veranstalter der Neu- und Gebrauchtwagenausstellung an: Mit zwei Pontonbooten wird der Ortsverband Wertheim des Technischen Hilfswerks (THW) einen kostenfreien Fährverkehr zwischen dem Parkplatz Mainwiesen in Kreuzwertheim und dem Mainparkplatz in Wertheim ermöglichen.

Das THW ist außerdem für die Sicherung des Ausstellungsgeländes verantwortlich. stv

