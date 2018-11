Parkplatzkonzept gefordert

Wertheim.Zu seiner turnusmäßigen Sitzung ist am Donnerstag der Altstadtbeirat zusammen gekommen. Im Mittelpunkt stand die Diskussion über die Parkplatzsituation im Umfeld bereits begonnener oder geplanter Neubauten im Bereich Links der Tauber. Grunsätzlich zeigte man sich sehr erfreut von dem umfangreichen Geschoßwohnungsbau, der derzeit in Planung ist.

An der Realität vorbei

Insbesondere die auf dem Gelände der ehemaligen Jugendherberge und die gegenüber der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) projektierten Gebäude weisen jedoch viel zu wenige Stellplätze auf, so die Meinung des Altstadtbeirats im Bezug auf den aktuellen Planungsstand.

Die Stadt orientiert sich beim Genehmigungsverfahren an der Landesbauordnung. Hier ist jedoch nur ein Stellplatz pro Wohnung vorgesehen. Diese Vorschrift geht nach Ansicht der Altstadtbeiräte jedoch völlig an der Realität vorbei.

Insbesondere an der Alten Steige und an der Bromberg- beziehungsweise Föhlischstrasse, sei dies deutlich zu wenig, da im Umfeld keinerlei öffentliche Stellplätze oder Möglichkeiten, am Fahrbahnrand zu parken, gegeben seien. Gleiches gelte für die Weiterentwicklung der Bahnhofstrasse, an der ein Investor ein neues Gebäude für die Sparkasse sowie zwei Einzelhandelsflächen realisieren möchte. Dort seien, so der Altstadtbeirat, schon jetzt zu wenige Stellplätze vorhanden. Durch den Neubau entfallen weitere Parkmöglichkeiten und die vom Investor errichteten Parkflächen werden zu mehr als der Hälfte schon von den künftigen Mitarbeitern belegt.

Der Altstadtbeirat fordert die Stadtverwaltung daher dringend auf, ein Gesamtkonzept zu erarbeiten, das einen Ausbau der Stellplätze an der Tauber sowie eine Anbindung dieses Areals an das Bahnhofsgelände vorsieht. In einem zweiten Schritt sollte dann im hinteren Bereich des Tauberparkplatzes ein Parkhaus errichtet werden, das über eine Fußgängerbrücke am Spitzen Turm an die Innenstadt angebunden werden kann. Für die Fahrzeuge könnte eine Zufahrt im Bereich Kaufland oder von der Odenwaldbrücke aus geschaffen werden.

Im letzten Schritt sollten dann die Stellplätze an der Mainspitze komplett entfallen, um dieses Gelände wieder den Fussgängern und Besuchern zurückgeben zu können. Gerade für die Schiffstouristen sei der Ausstieg zwischen lauter parkenden Autos völlig unattraktiv. Aufgrund der hohen Kosten, sei dies schrittweise umzusetzen; auch unter Einbindung der Investoren in der Bahnhofstrasse, die hiervon profitierten.

Belebender Effekt

Einen belebenden Effekt für die Innenstadt verspricht man sich von dem inzwischen erfolgten Umzug der Post in die Altstadt. Gleichwohl sei auch dies bezüglich der Parksituation nicht durchdacht und die bereits vorgenommenen Änderungen an den Parkzeiten nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Bereits jetzt sei zu beobachten, dass viele Besucher der Post ihr Fahrzeug auf dem Busparkplatz am Spitzen Turm abstellten. In der Hauptsaison, in der der Parkplatz mit Bussen komplett belegt ist, sei hier das Chaos schon vorprogrammiert, so die Altstadtbeiräte.

Ohnehin sei schon seit Jahren von der Verwaltung geplant, die Busse an den Ruderhausparkplatz zu verlegen und am Spitzen Turm maximal noch eine Möglichkeit zum Ein- und Aussteigen zu belassen. Leider gehe in dieser Sache jedoch nichts voran. Auch dieser Punkt gehöre zu einem neuen Parkkonzept für die Innenstadt dazu. ab

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018