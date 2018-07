Passiert - notiert - glossiert

Diesig.Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. So, jetzt ist der Herbst wohl endgültig eingezogen in unsere Breiten. Mit Nebel am Morgen, Tagen, die manchmal gar nicht hell werden wollen, und Nächten, in denen es schon empfindlich kalt ist. Okay, damit kann/muss man sich abfinden. Mancher Orts soll man aber sogar schon Schnee gesichtet haben. Darauf könnten wir nun

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4820 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.10.2011