Der alte Herr Zitzmann würde im Grab rotieren, wenn er sehen könnte, wie unfähige Manager in wenigen Jahren sein seinerzeit blühendes Unternehmen vor die Wand gefahren haben. Wenn Juso-Chef Kevin Kühnert die Enteignung von BMW fordert, geht ein Aufschrei der Entrüstung durch unsere Gesellschaft. Wenn 150 Arbeitnehmer bei Alfi „enteignet“ werden, indem sie ihren Arbeitsplatz verlieren, nimmt man das schulterzuckend hin. Pech gehabt. Dabei können Großaktionäre wie der Quandt-Clan auch nach Wegfall der Millionen an BMW-Dividenden weiterhin von ihrem angehäuften Vermögen in Saus und Braus leben.

Dagegen muss der von Alfi entlassene Arbeitnehmer um seine Existenz und die seiner Familie bangen und landet schlimmstenfalls bei Hartz IV oder wie das Nachfolgemodell auch heißen mag. Dieser Vorgang gilt übrigens generell in unserer profitorientierten Marktwirtschaft. Daran werden auch die neue „grüne Volkspartei“ des Wohlstandsbürgertums und die „Alternativen“ nichts ändern.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.06.2019