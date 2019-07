Perfekte Symbiose von Optik und Musik

Bronnbach.Für einige ist es die schönste Veranstaltung des Jahres in Kloster Bronnbach, das Wandelkonzert über das gesamte Klostergelände. Stehen sonst die beiden Säle, also Bernhard- und Josefsaal, im Mittelpunkt von kulturellen Veranstaltungen, geht es beim Wandelkonzert hinaus in die Außenbereiche.

Man gewinnt so einen Blick auf die Dimension des Zisterzienserklosters im Taubertal, das viele

...