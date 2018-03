Personal-Coach erzählt aus seinem Leben

Anzeige

Tiefgang und Bewegung

Neben seiner Leidenschaft zum Tanzen, die ihm Engagements am Mainfrankentheater in Würzburg einbrachte, arbeitet „Sebbo“ für eine Unternehmensberatung, zeitweise in Singapur und Leipzig. „Stoff genug für einen kurzweiligen Nachmittag mit Tiefgang und Bewegung“, heißt es in der Ankündigung der Verantwortlichen.

Ab 16.30 Uhr besteht Gelegenheit zum Austausch bei Snacks, Kuchen und Getränken, bevor der „YouGo“ gegen 17 Uhr mit fetziger Worship-Musik startet.

Shuttle-Dienst

Ein kostenloser Shuttle-Dienst besteht nach Angaben der Verantwortlichen um 14.30 Uhr ab dem Spitzen Turm in Wertheim und um 14.45 ab dem Urpharer Feuerwehrhaus. Fahrt und Eintritt sind frei.

Anmeldung

Interessierte Jugendliche melden sich wegen der Mitfahrgelegenheit bis Samstag, 24. März, bei Andreas Blum, Telefon 01 70 / 8 37 30 43, E-Mail: yougo-wertheim@outlook.de, oder über www.Facebook.com/YouGo-wertheim.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.03.2018