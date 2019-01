Personell aus dem Vollen schöpfen

„Wir wollen gleich zu Beginn der Rückrunde ein Zeichen setzen. Die Hinrunde war sehr gut, jetzt wollen wir der Konkurrenz zeigen, dass auch nach der Winterpause mit uns zu rechnen ist“, so HSV Trainer Konrad Michel. In der Tat stehen die Chancen gut, dass der Aufsteiger das Niveau des vergangenen Jahres mindestens halten kann.

Neben den vielen zurückkehrenden Verletzten die die Wertheimer in den letzten Spielen vor Jahreswechsel zu beklagen hatten, ist es auch gelungen, den Kader von außerhalb zu verstärken. Mit Sebastian Hingerl kehrt ein vielseitiger und erfahrener Spieler nach achteinhalb Jahren vom HSV Thüngersheim zurück an die Tauber. 18 Leute stehen nun im Kader des Herbstmeisters.

Ochsenfurt hinkt nach der Vorrunde noch seinen Ansprüchen hinterher. Platz vier oder besser war das ausgemachte Ziel. Davon sind die mit 6:10 Punkten auf dem sechsten Platz liegenden Hausherren noch ein gutes Stück entfernt. Unterschätzen sollte man den Gegner jedoch trotzdem nicht.

Schon im Hinspiel hatten die Wertheimer lange Probleme, wenn auch dank einer Leistungssteigerung in der Schlussviertelstunde ein deutlicher 31:22 Sieg heraussprang. Einen echten „Topscorer“ gibt es im Team der Gastgeber nicht. Dies ist jedoch keinesfalls als Schwäche aufzufassen, im Gegenteil macht das den TVO schwerer ausrechenbar. Fest steht, dass man sich auf eine harte Gangart gefasst machen darf. Die Ochsenfurter führen die Liga sowohl in Zeitstrafen als auch in roten Karten an und spielen häufig an der Grenze des Erlaubten. Einschüchtern lassen will man sich davon jedoch nicht.

Spielerisch und läuferisch sollte man dem Turnverein überlegen sein. Dies kann gerade auch in Überzahlsituationen von Vorteil sein. Es wird spannend zu sehen sein, ob die Ochsenfurter wie im Hinspiel in Unterzahl den Torhüter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers herausnehmen, eine Maßnahme, die damals eher nach hinten losging. Allgemein will der HSV sich jedoch auf die Tugenden verlassen, welche dafür gesorgt haben, dass man als Aufsteiger Herbstmeister wurde.

Zu diesen gehört eine kompakte Abwehr gepaart mit schnellen Kontern und einem dynamischen Positionsspiel.

Genau dies fordert auch Trainer Michel: „Wir haben zum Start der Rückrunde den Luxus, einen breiten Kader zur Verfügung zu haben. Ich bin froh, dass sich alle Verletzten während der Pause auskurieren konnten. Zusammen mit Neuzugang Sebastian Hingerl und Marcel Michel, der ab nächster Woche wieder zur Verfügung stehen wird, sind wir sowohl qualitativ als auch quantitativ noch besser aufgestellt.“ hsv

