Pianisten servieren im Barocksaal zahlreiche musikalische Leckerbissen

Diese boten einen eindrucksvollen Klavierabend. Deren Programmauswahl war mutig, handelte es sich doch bei allen acht dargebotenen Stücken ausnahmslos um bekannte Werke, die wirklich jeder – nicht nur der Klassikliebhaber – kennt. Für den Künstler bringt die Auswahl solch bekannter Stücke jedoch den Nachteil, dass jeder kleinste Patzer vom Publikum auch gleich gehört wird.

Bereits einen Namen gemacht

Dass derartiges jedoch nicht vorkam, dafür hatten die beiden Klavierlehrerinnen Fedra Blido und Evgenia Skripal gesorgt, aus deren Talentschmiede die jungen Pianisten stammen. Kenner der lokalen Musikszene hatten ohnehin keine Blamage erwartet, da sich alle Künstler bereits durch Preise bei Jugend musiziert auf Regional- und Landesebene einen Namen gemacht haben.

Einen gelungenen Anfang präsentierte Johanna Ebert mit dem ersten Satz aus Ludwig van Beethovens berühmter „Mondscheinsonate“. Beethoven widmete diese Sonate einer seiner Klavierschülerinnen, in die er verliebt gewesen sein soll. Der 19-Jährigen fiel es nicht schwer, diese Harmonien des von ihr gefühlvoll und technisch perfekt gespielten Adagio sostenuto in cis-Moll in den Barocksaal zu bringen und entführte die rund 50 Zuhörer im Saal rasch ins musikalische Reich der Träume.

Ihre jüngere Schwester Antonia (16) glänzte im Anschluss nicht minder brillant in der Präzision der von ihr perfekt vorgetragenen Läufe aus dem ersten Satz der anspruchsvollen Sonate Nr. 16 C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart in schnellem Allegro.

Dynamische Gegensätze in schnellem Wechsel, dissonante Septakkorde und eine furiose Coda prägen den bekannten ersten Satz der Klaviersonate Nr. 8 Op. 13 in c-Moll von Ludwig van Beethoven, unter dem Namen „Pathétique“ bekannt. Ausdrucksvoll interpretierte der 14-jährige Leopold Braun das einleitende Grave, leidenschaftlich das nachfolgende Allegro di molto e con brio.

Leise, gefühlvolle Klänge

Nach diesen Schülern von Fedra Blido folgte nun mit der 12-jährigen Carolin Holaj als jüngster Musikerin im Programm eine Schülerin von Evgenia Skripal. Aus der bekannten Sammlung von 66 „Lyrischen Stücken“ von Edvard Grieg hatte diese für ihre Schülerin aus dem 5. Buch Op. 54 das Notturno Nr. 4 ausgesucht.

Mit leisen, getragenen und gefühlvollen Klängen schaffte es die junge Pianistin schnell, die Zuhörer im Saal quasi schwebend mitzunehmen in die im Stück zum Ausdruck gebrachte Gefühlsstimmung des Komponisten. Spätestens mit den rhythmischen Staccati des „Rondo à la Dave“ von Manfred Schmitz waren die Seelen aller Zuhörer jedoch wieder im Raum. Das von Leopold Braun dargebotene jazzartige Stück, welches das Thema des bekannten „Blue Rondo à la Turk“ von Dave Brubeck aus dem Jahr 1959 aufgreift, ging dem Pianisten der Musikschulband leicht von der Hand.

Gefühlvoller wurde es dann wieder mit Frédéric Chopins Fantasie-Impromptu Op. 66 in cis-Moll. In Tonart und Aufbau ähnelt das Werk an einigen Stellen der zu Beginn des Klavierabends vorgetragenen Mondscheinsonate. Souverän fanden die Hände des 15-jährigen Philipp Gläser, ebenfalls Schüler bei Fedra Blido, die Tasten bei den raschen Sechzehntelläufen der rechten Hand zu den Triolen links.

Gekonnter Pedaleinsatz

Auch Antonia Ebert durfte das Publikum nochmals mit der Consolation Nr. 3 aus Franz Liszts 1850 erschienenen Klavierzyklus begeistern. Das Lento in Des-Dur im Stil eines Chopin-Nocturnes gehört zu seinen bekanntesten Werken und wurde einfühlsam und mit gekonntem Pedaleinsatz von Antonia vorgetragen. Mit einem weiteren bekannten Stück von Franz Liszt, dem Gnomenreigen aus den Zwei Konzertetüden, endete das Konzert.

Diesen virtuosen und technisch schwierigen Höhepunkt des Abends gab der 17-jährige Felix Liebler aus Fedra Blidos Klasse meisterhaft zum Besten. Rasante, hell klingende Läufe und schnelle Akkordfolgen klangen so präzise und mysteriös, wie wenn im Konzertflügel kleinwüchsige Fabelwesen heimlich mitgeholfen hätten.

Bei solch einem gelungenen Programm wunderte der tosende Applaus für die jungen Künstler im Anschluss ans Konzert nicht. Diesen dankte der Vorsitzende des Kulturkreises Wertheim Werner Thomann sehr für den mitreißenden Abend, nicht ohne die herausragende Jugendarbeit der Wertheimer Musikschule mit einem Blumenstrauß für Fedra Blido zu würdigen. kkw

