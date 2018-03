Pistole im Hasenstall entdeckt

Anzeige

Zur Verhandlung bei Gericht waren neben Polizisten auch die Ehefrau und der Sohn des Mannes als Zeugen geladen. Die beiden machten als Angehörige von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Als Ergebnis der Beweisaufnahme kam die Staatsanwaltschaft zum Ergebnis, dass der Angeklagte von der Waffe im Hasenstall wusste. Die Waffen im entfernt stehenden Wohnwagen könnten jedoch auch ohne sein Wissen durch andere Personen dorthin gelangt sein.

Was den Wohnwagen anging, schloss sich die Verteidigerin an. Es waren mehrere Schlüssel im Umlauf. Der Hasenstall jedoch sei jedoch nicht abgeschlossen gewesen und durch die offenstehende Garage für jeden zugänglich gewesen. Deshalb bestehe auch in diesem Fall kein Nachweis für Besitzwillen/Sachherrschaft. Die Verteidigerin beantragte Freispruch.

Das Gericht berief sich auf den „gesunden Menschenverstand“. Es ordnete alle Waffen dem Angeklagten zu. Es waren sein Grundstück und Wohnwagen und man kam an den Hasenstall auf dem umzäunten Grundstück nicht ohne weiteres heran. Die Frau habe keine übertriebene Belastungstendenz gezeigt. Wären es ihre Waffen gewesen, hätte sie den Mund gehalten. Wäre der Sohn der Besitzer, so das Gericht weiter, hätte dieser sie bestimmt nicht ohne Wissen des Vaters dort versteckt. Für einen Besitz unbekannter Dritter fehle jeder Hinweis. goe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.03.2018