Pkw fährt einfach davon

wertheim.Der hintere linke Kotflügel eines schwarzen VW Polo ist am Montag kurz nach 10 Uhr bei einem Unfall auf einem Parkplatz an der Wertheimer Bahnhofstraße beschädigt worden. Eine unbekannte Person streifte den Pkw mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Danach ergriff der Autofahrer die Flucht. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Laut Zeugenaussagen könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen Mercedes Benz handeln. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefon 09342/91890 mit dem Polizeirevier Wertheim in Verbindung zu setzen. pol

Mittwoch, 13.03.2019