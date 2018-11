Platz im Kleiderschrank schaffen

Premiere im Wertheimer Veranstaltungskalender: Am 20. Januar findet der erste Fashion Flohmarkt statt. Initiatorin ist Nadine Sahlender.

Wertheim. „Fashion Flohmarkt? Was ist das denn?“, mag sich so mancher gedacht haben, der schon die ersten Ankündigungen für die Veranstaltung am 20. Januar in der Main-Tauber-Halle gesehen hat.

Eigentlich ist das Konzept ganz einfach und anderen

...