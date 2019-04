Platz zwei für Wertheimer Schüler bei „Mach mit!“-Wettbewerb

Wertheim/ Bad mergentheim.„Mach Mit!“ so heißt der Schulsportwettbewerb in Baden Württemberg. Jedes Jahr können hier einige tausend Kinder zeigen was sie im Schulsport in den verschiedenen Sportarten erlernt haben. Wir machen mit hieß es auch Ende März für acht Kinder aus den Klassen 4a und 4b der Grundschule mit der Gemeinschaftsschule Wertheim. Genauer gesagt: mitgemacht wurde beim Schulwettbewerb Schwimmen für Grundschulen im Main-Tauber-Kreis. In Bad Mergentheim zeigten Benedikt, Felix, Leni, Lenny, Lia, Luis, Melia und Stella was sie im letzten halben Jahr im Schulschwimmen erlernt hatten. Angeleitet von Lehrerin Eva Braig, unterstützt durch einen schwimmbegeisterten Vater, Dr. Holger Erdniß und begleitet von Tanja Dressler-Werner, die die Schwimmer vom Rand aus anfeuerte, wurde mit großem Eifer um die Wette mit den anderen sieben teilnehmenden Grundschulmannschaften geschwommen. Für die eine war das Ganze aufregend und neu, der andere zeigte seine ganze Routine. Entscheidend war sicherlich, dass zum Wettkampfende die Rutsche für alle offen war. Sportlich war es natürlich auch: die Acht erschwammen sich den zweiten Platz und erhielten eine Urkunde. / he

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019