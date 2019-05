Plötzlich die Spur gewechselt

Wertheim.Einfach weitergefahren ist am Montag ein Unbekannter mit seinem Pkw, nachdem er einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der 34-jährige Fahrer eines BMW befuhr um circa 8.50 Uhr die L 2310 auf der Geradeausspur in Fahrtrichtung Spessartkreuzung. Kurz vor der Kreuzung zog ein Unbekannter mit seinem Pkw vor dem BMW von der linken Spur auf die Rechtsabbiegerspur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 34-Jährige sein Fahrzeug nach rechts und touchierte hierbei mit der vorderen rechten Felge den Bordstein. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 600 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich unter Telefon 09342/91890 an das Polizeirevier Wertheim wenden. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.05.2019